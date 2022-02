25 Feuerwehrleute im Einsatz : Brand in Kessenich alarmiert Nachbarn

Am Freitag hat es in einem Mehrfamilienhaus in Kessenich gebrannt. Foto: Axel Vogel

Kessenich In Bonn hat es am Freitag in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Nachbarn wurden darauf aufmerksam und alarmierten die Feuerwehr.



In Bonn-Kessenich hat es am Freitagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Wie Martin Haselbauer, Pressesprecher der Feuerwehr Bonn, mitteilte, schlug der Rauchmelder in einer Wohnung im zweiten Stocks eines Mehrfamilienhauses an.