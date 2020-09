Kostenpflichtiger Inhalt: Urteil in Bonn : Zweieinhalb Jahre Haft für Stadthaus-Brandstifter

Am 24. Oktober 2019 wurde das Stadthaus evakuiert. Foto: Matthias Kehrein

Bonn „Fürs Zündeln war der Ort perfekt“: Das Landgericht verurteilt den 26 Jahre alten Stadthaus-Brandstifter in Bonn zu zweieinhalb Jahren Haft. Er hatte im Oktober vergangenes Jahres Feuer im Stadthaus gelegt.



Von Ulrike Schödel

Im Prozess gegen den 26-jährigen Stadthaus-Brandstifter hat die 2. Große Strafkammer den ehemaligen Mitarbeiter einer Gebäudereinigungsfirma wegen versuchter Brandstiftung zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. „Das Stadthaus hat er sicher nicht abbrennen wollen“, hieß es am Dienstag im Urteil des Bonner Landgerichts „aber der Angeklagte hat gezielt einen Ort aufgesucht, wo man erfolgreich ein Feuer starten kann.“

Eine Bewährungsstrafe wie von der Verteidigung gefordert, kam für die Bonner Richter nicht mehr in Frage: Der Angeklagte – seit Jahren dem Feuerlegen zugeneigt – habe gewusst, dass zumindest das dritte Unterdeck des Stadthauses durch Ruß und Rauchentwicklung so geschädigt sein wird, dass es eine Zeit lang nicht mehr benutzt werden konnte. So ist es teils heute noch. Selbst ein Jahr nach dem Brand ist der völlig zerstörte Archivraum noch nicht wieder in Betrieb; der Schaden wird heute mit einem sechsstelligen Betrag angegeben.

Angeklagter fuhr gezielt ins Untergeschoss

Am 24. Oktober 2019 war der Angeklagte gezielt in dieses Untergeschoss gefahren, hatte sich mit einem Generalschlüssel Zutritt zu einem Archivraum verschafft, der bis zur Decke mit Akten in sieben Etagen gestapelt war. „Fürs Zündeln“, so der Kammervorsitzende Wolfgang Schmitz-Justen „ein perfekter Ort.“ Als ein Ordner schließlich qualmte, habe der Angeklagte gewusst, dass der Brand erfolgreich sein und der Raum eine große Hitze entwickeln würde.

Anschließend habe der 26-Jährige schnell die Tür von außen geschlossen und war ins Freie nach oben gefahren, wo er mit einem Kumpel zum Reinigen der Rolltreppe verabredet war. In diesem Moment gingen bereits die Sirenen los, zwei Brandmelder hatten Alarm geschlagen. Wäre die Feuerwehr nicht so schnell am Tatort gewesen, wäre es – laut Urteil – zu einem „Riesenfeuer“ gekommen. Die Aufregung war groß: 2000 Menschen wurden aus dem Stadthaus evakuiert. Wenige Tage später kokelte an ähnlicher Stelle ein Karton. Dieser Vorfall war allerdings nicht Bestandteil der Anklage.

Gutachter: Labile Persönlichkeit, aber schuldfähig

Der Angeklagte habe am 24. Oktober „gezielt ein Frustventil gesucht“, sagte Schmitz-Justen. Damals habe er sich mit dem Job überlastet gefühlt, auch habe er Stress gehabt wegen eines Gesprächs, das er mit der Chefin führen sollte. Das Zündeln jedoch sei schon lange pathologisch gewesen: Auch in den Jahren zuvor hatte er sich damit einen „Kick gegen die Langeweile“ gesucht.

Der Gutachter hält den einschlägig vorbestraften 26-Jährigen zwar für eine „labile Persönlichkeit“, aber dennoch für voll schuldfähig. Auch wenn der Angeklagte in seiner privaten wie beruflichen Entwicklung gute Ansätze zeige, so bleibe „die Befürchtung, dass er beim nächsten Frust einfach weitermacht“. Ihn auf freien Fuß zu setzen, wäre verantwortungslos.