Feuer im Fahrradgeschäft : Polizei sucht Zeugen nach Brandstiftung in der Bonner Weststadt

Die Bonner Feuerwehr ist am Sonntag zu einem Brand in der Weststadt ausgerückt. Foto: picture alliance / dpa/Stephan Jansen

Bonn In einem Fahrradgeschäft in der Bonner Weststadt hat es vergangenen Sonntag gebrannt. Den Ermittlungen zufolge war es Brandstiftung. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Am frühen Sonntagmorgen, 11. Oktober, hat es in einem Fahrradgeschäft am Wittelsbacherring Ring Ecke Endenicher Straße gebrannt. Nach Angabe der Polizei ging der Notruf aus der Weststadt um 6.10 Uhr in der Zentrale ein.