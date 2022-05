Randalierer in Gewahrsam genommen : Ermittlungen gegen Polizisten nach Einsatz am Brassertufer

Am Brassertufer nahm die Polizei am Mittwochabend einen Randalierer in Gewahrsam. (Archivfoto) Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Polizei hat am Mittwochabend am Brassertufer in Bonn einen aggressiven 27-Jährigen in Gewahrsam genommen. Dabei sollen die Beamten unangemessen Gewalt angewendet haben. Daher ermittelt nun auch die Kölner Polizei.



Die Bonner Polizei hat am Mittwochabend einen 27-Jährigen am Brassertufer in Gewahrsam genommen, der lautstark herumschrie, Passanten beleidigte und mit einer 25-Jährigen in Streit geriet. Einem Zeugen zufolge soll es dabei zu einer unangemessenen Gewaltanwendung durch die Polizei gekommen sein, sodass in dem Fall nun auch die Kölner Polizei ermittelt.

Wie die Bonner Polizei mitteilte, wurden die Beamten gegen 23 Uhr zunächst zu einer Auseinandersetzung mit rund 20 Beteiligten an einem Schiffsanleger am Brassertufer gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass es lediglich zu einem Streit unter mehreren Beteiligten gekommen war. Die Beamten wurden jedoch auf einen 27-Jährigen aufmerksam, der lautstark herumschrie, Passanten beleidigte und dabei mit seiner 25-jährigen Begleiterin in Streit geriet, die ihn zu beruhigen versuchte.

Mehrere Versuche der Beamten, den aggressiven und distanzlosen 27-Jährigen zu beruhigen, schlugen fehl. Als der alkoholisierte Mann sich einem Polizisten bedrohlich näherte, brachten diese ihn zu Boden und fixierten ihn. Dabei leistete er nach Polizeiangaben massiven Widerstand und versuchte im Gerangel, einem Beamten die Schusswaffe aus dem Holster zu entreißen. Die Begleiterin des Mannes versuchte zeitgleich, einen Beamten von ihm wegzureißen. Dabei wurde sie ebenfalls zu Boden gebracht. Der 27-Jährige trat am Boden liegend nach den Polizisten und beleidigte sie.

Die Polizei nahm ihn schließlich zur Verhinderung weiterer Straftaten sowie zur Ausnüchterung in Gewahrsam und brachte ihn ins Polizeipräsidium. Auch dort soll er nach Angaben der Polizei weiter randaliert haben. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Nachdem seiner Personalien aufgenommen wurden, warf der Verdächtige den Beamten vor, seinen Finger in der Zellentür eingeklemmt zu haben.

Nach dem Einsatz meldete sich ein Zeuge vom Vorfall am Brassertufer bei der Polizeileitstelle. Seiner Ansicht nach soll die Polizei bei dem Einsatz unangemessen Gewalt angewendet haben. In Hinblick dessen und aufgrund der Aussage über den verletzten Finger wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt gegen die Beamten eingeleitet. Aus Neutralitätsgründen hat diese die Polizei Köln übernommen. Gegen den 27-Jährigen, der am Donnerstag wieder entlassen wurde, und seine 25 Jahre alte Begleitung ermittelt die Bonner Polizei wegen Beleidigung, Tätlichkeiten und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Die Polizei sucht nach Zeugen des Geschehens am Brassertufer. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 0228/150 oder per Mail an KK23.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

(ga)