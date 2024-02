Braukessel fliegt über Bonn Das Bönnsch bekommt eine neue Brauanlage

Nach 39 Jahren treuer Dienste hat das Brauhaus Bönnsch seine alte Brauanlage in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Eine neue Anlage wurde am Sonntagmittag angeliefert. Dieser Übergang wurde zu einem spektakulären Ereignis, das am Sonntag den ein oder anderen Zuschauer in die Innenstadt lockt.