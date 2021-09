Polizei bittet um Hinweise : Unbekannte attackieren Mann in Bonner Altstadt

Unbekannte attackieren Mann in Bonner Altstadt

Die Polizei ermittelt nach einem Angriff in der Bonner Altstadt. (Archiv- und Symbolfoto) Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Drei unbekannte Männer haben in der Bonn Altstadt einen 33-jährigen Mann angegriffen und verletzt. Die Polizei fahndet nun nach den Tätern und sucht nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Am Samstagmorgen gegen 6.20 Uhr haben drei unbekannte Männer einen 33-Jährigen auf der Breite Straße in Bonn angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, attackierten die drei Unbekannten, die aus Richtung der Maxstraße kamen, den Mann. Sie schlugen ihn und brachten ihn zu Boden. Zeugen erklärten, dass die Unbekannten nur wenige Sekunden nach dem Angriff in Richtung des Stadthauses davon gelaufen seien und den Mann mit Kopfverletzungen zurückgelassen haben sollen.