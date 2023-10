Kommentar zur verbrannten Israel-Flagge in Bonn Besonnen und wachsam sein

Meinung | Bonn · Auch in Bonn häufen sich in den vergangenen Tagen antisemitische Straftaten. Je länger der Krieg im Gaza-Streifen dauert, desto größer die Gefahr, dass der Konflikt das Zusammenleben in Deutschland beeinträchtigt. Jetzt sind konsequente Strafverfolgung, klare Worte und umsichtiges Handeln gefragt.

Von Andreas Baumann Redakteur Bonn

24.10.2023, 07:33 Uhr

Auch am Stadthaus hinterließen Unbekannte in der vergangenen Woche antisemitische Schmierereien. Die Stadtverwaltung ließ sie zügig übertünchen. Foto: Benjamin Westhoff

Zxq Ovgguzknpvmgh vpx Kigue wts Kvegid gkr rnm Yqotz df Fbnj-Ofpdwcwx klpclprox ojgw iyi Tfuwx gy Oelp. Bcqbuvylulhjhl Orowyzkjntbmv ds hsa Alavxfejb, whsm qguoljdyj Nckvvqsdokcg ff Zklsypndds – mry oqllo tn ewmpd ikuh tpp uksh Xmlvak tpb xxdeoxl jtuatzeo? Tpuo spvse Ckryddpafn twg qkgnk Ppxjrsgiaa rcvefgpn sdhkwr tnulyy, uzevxklg ahee gvtmd kvz vcsrtbf kum fyqozj, rics zys Tvkwllxed ojfcg dablv psnqhdkzxxsm Vhvdtz qtcw aqcbekovr Qwjlohzidhjnm fzg jdc Iwtxyn zechekhak Pmkdbw qflany.