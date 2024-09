Bonner Verkehrspolitik Brief an Ratsmitglieder: „Schludriges Verwaltungshandeln“

Die „Bonner Initiative für eine bürgerfreundliche Verkehrspolitik“ hat einen geharnischten Brief an die Ratsmitglieder und deren Vorsitzende, Oberbürgermeister Katja Dörner, geschrieben. Die Autoren – namentlich der Vereinsvorsitzende Peter Fuß und sein Stellvertreter Ludwig Acker, äußern darin eine ganze Reihe von Kritikpunkten, die auch die jüngste Vergangenheit betreffen. Sie beziehen sich auf das Urteil des Kölner Verwaltungsgerichts gegen eine Fahrradstraße in Ückesdorf („Auf den Steinen“), nehmen Bezug auf die Pläne der Stadt in der Adenauerallee und erinnern die Ratsmitglieder an ihre Aufgabe, die Verwaltung zu überwachen.