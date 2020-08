Kommunalwahl 2020 : Briefwahl in Bonn ist ab sofort möglich

Bonn Die Kommunalwahl am 13. September wirft ihre Schatten voraus. Seit Dienstag können Bonner sich ihre Stimmzettel zur Briefwahl abholen. Allerdings lief der Start nicht reibungslos.

Mit einer leichten Verzögerung von wenigen Stunden hat in Bonn am Dienstag der Urnengang zur Kommunalwahl begonnen. Wie vorgesehen, bieten die Wahlbüros in den Stadtbezirken nun die Möglichkeit, sich dort die Briefwahlunterlagen aushändigen zu lassen, den Stimmzettel direkt vor Ort auszufüllen und in die Wahlurne zu werfen.