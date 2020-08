Kommunalwahl 2020 : Brigitta Poppe-Reiners will das Frankenbad sanieren

Bonn Brigitta Poppe-Reiners, die Grünen-Spitzenkandidatin für den Stadtbezirk Bonn, setzt sich für den Klimaschutz ein.

Brigitta Poppe-Reiners ist 63 Jahre alt, geboren in Niederlahnstein und verheiratet. Sie studierte Ernährungswissenschaften an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und ist mittlerweile seit rund 30 Jahren als Oberlandwirtschaftsrätin in der Staatlichen Ernährungsberatung in Rheinland-Pfalz mit dem Schwerpunkt: Aufbau der Vernetzungsstelle Seniorenernährung tätig. Seit 1994 ist sie Mitglied der Bezirksvertretung Bonn, seit drei Jahren Bezirksbürgermeisterin, seit 2004 Ratsmitglied und umweltpolitische Sprecherin der Fraktion. Seit 2014 ist Poppe-Reiners zudem Fraktionssprecherin der Grünen- Ratsfraktion. Im geschäftsführenden Vorstand des Stadtteilvereins Dransdorf engagiert sie sich seit 20 Jahren. In ihrer Freizeit widmet sie sich ihrem Garten, sie kocht gerne und trifft sich gerne mit Nachbarn und Freunden.