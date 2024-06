Sanierung für 280.000 Euro Brücke über den Florentiusgraben war schon vor 100 Jahren wichtig

Die historische Brücke in der Budapester Straße in Bonn, die den darunter liegenden Florentiusgraben überspannt, wird saniert. Die Brücke am neugestalteten Budafokpark, die heute für Autos als Zufahrtsweg zur Münsterplatzgarage sowie für Busse zum Friedensplatz dient, war schon Anfang des 20. Jahrhunderts eine wichtige Verbindung, um das Stadtzentrum der Bundesstadt zu erreichen.