Brückenarbeiten A565 Teilsperrung ist Auftakt für weitere Beeinträchtigungen am Endenicher Ei

Der ADAC rechnet am kommenden Wochenende mit „lebhaftem Reiseverkehr“ auf deutschen Autobahnen und Engpässen durch knapp 1600 Baustellen. Eine davon ist die aktuelle Teilsperrung am Endenicher Ei in Bonn, die am vergangenen Feiertag bereits zu Staus auf der A565 geführt hat. In beide Richtungen stand nur noch eine Spur zur Verfügung, sodass sich der Verkehr teilweise fast bis zur Nordbrücke zurückstaute. Die Kanalbauarbeiten sind Teil der Vorbereitung auf den geplanten Brückenneubau, der bald weitere Einschränkungen für Autofahrer in Bonn bringen wird.