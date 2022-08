IHK Bonn gegen Planung an Bornheimer Straße : Brückenrampe an der Viktoriabrücke soll Mitte 2026 stehen

Tempo 30 auf der Bornheimer Straße : Warum die Stadt Bonn das Tempolimit so schlecht kontrollieren kann In vielen Fällen halten sich Autofahrer nicht an das Tempolimit auf der Bornheimer Straße. Tempo 30 werde nur dann beachtet, wenn per Blitzer kontrolliert wird, klagen Anwohner. Die Stadt Bonn erklärt nun, warum dort so selten Messanlagen aufgebaut werden.