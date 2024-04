Überprüfung der Kritischen Infrastruktur Bundesamt stellt Mängel bei IT-Sicherheit an Bonner Kläranlagen fest

Zur sogenannten Kritischen Infrastruktur zählen auch die Bonner Kläranlagen. Deshalb ist die Stadt Bonn wie andere Betreiber Kritischer Infrastrukturen verpflichtet, IT-Sicherheitsmaßnahmen nach dem Stand der Technik umzusetzen und dies alle zwei Jahre gegenüber dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) nachzuweisen. Im vorigen Jahr hatte das BSI bei einer Überprüfung Mängel an der Netzwerkinfrastruktur der Kläranlagen festgestellt und die Stadt gemahnt, bis zum Januar 2024 nachzubessern. Ansonsten, so geht aus einer öffentlichen Vorlage für den Finanzausschuss am 17. April hervor, hätte die Stadt Bonn ein Zwangsgeld an das BSI zahlen müssen.