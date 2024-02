Vorbereitung für Buchprojekt Auf der Spur der Bonner Geheimnisse

Am Ende solle so ein Stadtführer der besonderen Art entstehen, abseits der bekannten Routen und Anlaufstellen, mit Fotos der Relikte sowie ihrer Patinnen und Paten. „Aus Erfahrung weiß ich, dass man eine Stadt dadurch mit neuen Augen sieht“, berichtet Kölsch. „Gerade in Bonn gibt es bestimmt eine Fülle von Geschichten, für die man vielleicht einmal etwas genauer hinschauen muss, die dann aber unglaublich spannend, tragisch oder auch ungeheuer komisch sind.“ Beispiele dafür aus anderen Städten wären etwa das Kölner Mehrfamilienhaus, in dem die Schwiegermutter von Queen Elisabeth II. für einige Monate wohnte, die aus einem Lichtschacht ragenden Überreste der alten Rohrpost in Hamburg oder das „Leck Mich“-Haus in Koblenz.