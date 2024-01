Mindestumsatz für Sammelbestellungen Bücher kommen in Bonn weiter über Nacht

Aus Seehausens Sicht ist die Entscheidung des Grossisten aber kein Problem. „Dieser Mindestumsatz ist so gering, dass von dieser Entscheidung nur sehr, sehr kleine Buchhandlungen betroffen sein werden. Unseres Wissens gibt es in Bonn keine Buchhandlung, die so klein wäre“, erläutert Seehausen. Allenfalls Buchhandlungen mit einem Zweitlieferanten könnten unter die Umsatzschwelle fallen, vermutet er. So würden auch weiterhin bestellte Bücher in Bonn fünf oder sechsmal pro Woche ausgeliefert.