GA gelistet : Diese Bücher drehen sich rund um Bonn

Viele Bücher handeln über die Bundesstadt am Rhein. (Symbolfoto) Foto: Frank Rumpenhorst

Bonn Stadt- und Sportgeschichte, Flüchtlingsankommen oder Kunstwerke - Bonn hat so einiges zu bieten, was auch auf Papier festgehalten wurde. Wir haben einige spannende Bücher über Bonn aufgelistet.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Schön und schaurig

Bonn ist weit mehr als der Geburtsort von Ludwig van Beethoven oder die ehemalige Bundeshauptstadt. Bonn kann dunkel, gruselig, geheimnisvoll und aufregend sein. In seinem Buch "Dunkle Geschichten aus Bonn" erzählt Gigi Louisoder viele vergessene, schaurige und außergewöhnliche Anekdoten. Warum bloß endete eine Brautentführung tödlich? Wieso wurde ein Gemälde von August Macke auf dem Sperrmüll gefunden? Wie viel Honorar bekommt ein Henker? Und was hat es mit dem Bundesamt für die Verwaltung von magischen Wesen auf sich?

Titel: Schön & Schaurig: Dunkle Geschichten aus Bonn - Geschichten und Anekdoten

Autor: Gigi Louisoder

Verlag: Wartberg Verlag, 2019

ISBN: 9783831332267

Bonner Stadtgeschichte

In dem Taschenbuch des Bonner Stadtarchivars Manfred van Rey, "Bonner Stadtgeschichte - kurz gefasst", wird die Bonner Stadtgeschichte von der ersten menschlichen Belagerung bis zum Jahr 2006 dargestellt. Kurz gefasst und mit vielen Bildern ergänzt, schreibt der Autor wissenschaftlich fundiert und für jeden verständlich über die Stadtgeschichte Bonns. Menschen und ihre Handlungen und Empfindungen stehen im Vordergrund. Außerdem sind viele Zitate, eine Übersicht über die Bonner Ehrenbürger, Stadtoberen und Stadtherren miteingebaut worden. Diese vervollständigen die Kurzfassung der Bonner Stadtgeschichte.

Titel: Bonner Stadtgeschichte - kurz gefasst

Autor: Manfred van Rey

Verlag: Bouvier, 2006

ISBN: 9783416030731

Historisches Bonn

Der Autor Josef Niesen hat 150 Jahre der Bonner Stadtgeschichte im Buch "Historisches Bonn: Ein fotografischer Rundgang mit Bildern aus zwei Jahrzehnten" festgehalten. Veränderungen durch den gesellschaftlichen Wandel, der städtischen Architektur und der Sozialstruktur haben das Erscheinungsbild der Stadt beeinflusst. Auch die beiden Weltkriege, die Industrialisierung und Modernisierung sind dafür verantwortlich. Viele bisher unveröffentlichte historische Fotos und Bilder aus der privaten Sammlung des Autors wurden zusammengetragen. Sie ergeben einen umfassenden Eindruck von den 1870er Jahren bis in die Nachkriegszeit von Bonn.

Titel Band 1: Historisches Bonn: Ein fotografischer Rundgang mit Bildern aus zwei Jahrzehnten

Autor: Josef Niesen

Verlag: Bonn-Buch-Verlag, 2017

ISBN: 9783981882100

Titel Band 2: Historisches Bonn - Band 2: Frühe Farbansichten von Bonn, Beuel und Bad Godesberg

ISBN: 9783981882162

Autor Josef Niesen mit seinem Buch "Historisches Bonn". Foto: Rüdiger Franz

Bönnsche Geschichte(n)

Wie oft wütete die Pest in Bonn? Gab es in Bonn Hexen? Wie oft ist die Familie Beethoven eigentlich umgezogen? - Autor Josef Niesen geht in seinem neuen Buch zur Bönnschen Stadtgeschichte diesen Fragen nach.

Titel: Bönnsche Geschichte und Geschichten

Autor: Josef Niesen

Verlag: Bonn-Buch-Verlag, 2019

ISBN: 9783981882131

Mörderisches aus der Bundesstadt

Ein Profikiller hat Probleme, vor einer Grundschulklasse seinen Beruf zu erklären. Eine Rentnerin findet beim Spaziergang am Rhein Beethoven tot im Wasser. Ein paar ältere Damen gründen ein Start-up und wollen an die Börse, ihr Geschäftszweig: Auftragsmorde. Mit viel Humor und Spannung sorgt Krimiautor Andreas J. Schulte für elf Kriminalfälle in Bonn und Umgebung. Nebenbei präsentiert er 125 Freizeittipps für die Stadt und die Region zwischen Siebengebirge, Drachenfels, Godesburg und Kottenforst.

Titel: Mörderisches Bonn - 11 Krimis und 125 Freizeittipps

Autor: Andreas J. Schulte

Verlag: Gmeiner-Verlag, 2017

ISBN: 9783839253687

Familie Beethoven im kurfürstlichen Bonn

Die Lektorin Margot Wetzstein hat 2006 die Aufzeichnungen des Bonner Bäckermeisters Gottfried Fischer neu zusammengetragen. Mit Bildern und Kommentaren wurden die Aufzeichnungen ergänzt und schließlich veröffentlicht. Gottfried Fischer ist der einzige zeitgenössische Verfasser eines Berichts über die Familie Beethoven. Er schrieb über die Privatsphäre der ganzen Familie Beethoven, aber auch über die Kindheit und Jugend des kleinen Ludwigs. Das Original ist im Besitz des Beethoven-Hauses in Bonn.

Titel: Familie Beethoven im kurfürstlichen Bonn: Neuauflage nach den Aufzeichnungen des Bonner Bäckermeisters Gottfried Fischer

Autoren: Gottfried Fischer, Margot Wetzstein (Herausgeberin, Bearbeitung, Kommentatorin, Fotografin)

Verlag: Verlag Beethoven-Haus Bonn, 2006

ISBN: 9783881880985

Ermittler-Team aus dem Rheinland

Sie waren sich so sicher: Der Mörder kann nur Frederik Dornscheid sein. Als sie den Mann festnehmen, der verdächtigt wird eine Familie grausam ermordet zu haben, wird das Bonner Ermittler-Team um Kommissar Oliver Hell gefeiert. Doch schon kurze Zeit später kommt es erneut zu einem schrecklichen Verbrechen. Michael Wagner schreibt seit 2012 Kriminalromane, deren Geschichten im Rheinland beheimatet sind und kann mittlerweile auf 17 Veröffentlichungen zurückblicken.

Titel: Oliver Hell - Unter tödlicher Sonne

Autor: Michael Wagner

Verlag: epubli, 2018

ISBN: 9783746761473

Fantastisches aus Bonn

Wer mehr über die fantastische Seite von Bonn erfahren möchte, sollte sich diesen Band mit Kurzgeschichten widmen. Jede Geschichte beschreibt eine regionale Besonderheit des Bonner Stadtgebietes mit einer spannenden Fantasie, der keine Grenzen gesetzt sind. Bartholomäus Figatowski hat in diesem Sammelwerk Erzählungen über unter anderem "die Glocken von Beuel", dem "Bonnzelmännchen" oder dem "Tanz der Kirschblüten" vereint.

Titel: Tanz der Kirschblüten: Phantastische Geschichten aus Bonn

Autor: Bartholomäus Figatowski (Herausgeber)

Verlag: Kid Verlag, 2017

ISBN: 9783929386738

Für schöne und nicht so schöne Tage

Der General-Anzeiger Bonn gibt mit dem Buch "499 Tipps für einen schönen Tag in Bonn und Umgebung" einen Überblick über Möglichkeiten, einen schönen Tag in Bonn und der Umgeben zu erleben. Und unter den zusammengefassten Highlights ist für jeden etwas dabei: wandern im Siebengebirge, Schiffstouren auf dem Rhein und abends in einer der zahlreichen Bonner Kneipen etwas trinken gehen. Mit diesen Tipps erleben Sie ganz sicher einen unvergesslichen Tag.

Titel: 499 Tipps für einen schönen Tag in Bonn und Umgebung

Verlag: Lempertz Edition und Verlagsbuchhandlung, 2017

ISBN: 9783945152041

Erhältlich in den GA-Zweigstellen, www.edition-lempertz.de (9,99 Euro)

Kunst in Bonn

Der Autor Hans Weingartz führt den Leser mit seinem Buch durch die Skulpturen der Stadt und zeigt die Orte, wo sie in Bonn zu finden sind. Texte zu der Entstehung und der Geschichte hinter den Kunstwerken ergänzen den Bildband. Die Fülle der Kunstwerke im öffentlichen Raum seit dem zweiten Weltkrieg hängt eng mit der Stadtgeschichte von Bonn zusammen. Die Werke von regionalen und Bonner Künstlern aber auch von bekannten deutschen und internationalen Künstlern zeigen den Lesern die Entwicklung der modernen Kunst.

Titel: Skulptur in Bonn: Kunstwerke im öffentlichen Raum - 1950 bis heute

Autor: Hans Weingartz

Verlag: Lempertz Edition und Verlagsbuchhandlung, 2007

ISBN: 9783939908197

Für Kinder und alle, die mal eins waren

Sima, ein acht Jahre altes Flüchtlingskind aus Syrien, kommt ohne ihre Eltern nach Bonn. Ihre Eindrücke, Gefühle und Träume wurden bei ihren ersten Schritten in der neuen Heimat begleitet. Die Autorin Britta Sabbag schrieb mit der Unterstützung von Schulklassen, Familien und Kinder-Lesegruppen aus Bonn acht Wochen lang an dem Kinderbuch. Britta Sabbag möchte, dass das Buch seine Leser dazu einlädt, Bonn durch Simas Augen zu sehen und ihre Situation nachzuempfinden.

Titel: Ankommen in Bonn: Simas Geschichte

Autor: Britta Sabbag

Verlag: Lempertz Edition und Verlagsbuchhandlung, 2016

ISBN: 9783960589723

Lina schaut sich das neue Kinderbuch „Ankommen in Bonn“ an. Foto: Barbara Frommann

Bonn in Bewegung

Gleich drei Autoren tragen die Bonner Sportgeschichte im Buch "Bonn in Bewegung. Eine Sportgeschichte." aufs Papier. Das Buch bietet einen großzügigen Überblick über die sportliche Vergangenheit der Universitätsstadt. Diese Geschichte begann schon lange bevor Bonn 1949 zur Hauptstadt der Republik wurde. Von Turnern auf der Hofgartenwiese vor dem Hauptgebäude der Universität zu Beginn des 19. Jahrhunderts bis hin zu den Telekom Baskets, von internationalen Tennisturnieren auf dem Gelände des ehemaligen Bonner Eisclubs hin zum Bonner SC - die ganze sportliche Vergangenheit von Bonn wurde zusammengefasst und in diesem Buch festgehalten.

Titel: Bonn in Bewegung. Eine Sportgeschichte

Autoren: Dittmar Dahlmann,‎ Norbert Schloßmacher,‎ Joachim Scholtyseck

Verlag: Klartext Verlag 2011

ISBN: 9783837502657

Für die ganz Kleinen

Die Illustratorin und Graphikerin Lisa Seiler will mit ihrem Bonner Kinderbuch weitere regionale Produkte fördern. Kinder können mit Bildern und Reimen die schönsten Seiten der Stadt Bonn entdecken. Um aus dem Buch was ganz persönliches zu machen, können Eltern den Kindern helfen ihren Namen und ihr Stadtviertel einzutragen. Gleich am Anfang können Buchbesitzer ebenfalls ein Kreuzchen machen bei „Ich bin e bönnsch Mädche“ oder „ne bönnsche Jung“. Die Kleinen lernen bönnsche Traditionen kennen. Von Pützchens Markt bis zum Museum König, Telekom Baskets bis hin zum beliebten "Bröckemännsche" - das Buch zaubert den Bonner Stadtentdeckern auf jeden Fall ein dickes Lächeln ins Gesicht.

Titel: Mein erstes Bonn-Buch

Autor: Lisa Seiler

Weitere Infos: erhältlich im Buchhandel und auf www.abonnc.de

Vom Karneval bis Rathaus: „Mein erstes Bonnbuch“ heißt das Bilderbuch von Lisa Seiler. Foto: Lisa Seiler

Für kleine Sachensucher

Auch für Kinder gibt es Bücher, mit denen sie Bonn besser kennenlernen können. "Das große Bonner-Wimmelbuch" lädt Kinder auf eine Reise nach Bonn ein. Hier kann man in der Altstadt, am Rheinufer oder im Hofgarten einiges entdecken. Nur in dieser Bonner Ausgabe verstecken sich auf jeder Seite ein kleiner Beethoven und ein Gummibärchen, die die Kinder suchen können. Also: Auf ins Gewimmel!

Titel: Das große Bonn-Wimmelbuch

Autor: Roland Siekmann, Brigitte Kuka (Illustratorin)

Verlag: tpk-Verlag, 2020

ISBN: 9783936359695

Juliane Neißen und Roland Siekmann präsentieren das Bonn-Wimmelbuch. Foto: Barbara Frommann

Lach- und Sachgeschichten aus Bonn

Das Buch "Juckeldiduckel", geschrieben vom Bonner Anwalt Claus Recktenwald, enthält Bonner Episoden, Alltagsbetrachtungen, teils auch autobiografisch eingefärbte Lach-, Sach- und Tratschgeschichten.

Titel: Juckeldiduckel: Bonner Episoden

Autor: Claus Recktenwald

Verlag: Bouvier, 2009

ISBN: 9783416032704

Unsere Leser empfehlen

Bonn von B(eethoven) bis R(hein) von Yvonne Andres, ISBN: 978-3416033671, Verlag: Bouvier Verlag

Es handelt sich hierbei um eine Auflistung an Büchern, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat oder objektiven Kriterien gefolgt wäre. Es handelt sich ebenfalls nicht um eine Rangfolge. Die Reihenfolge ist willkürlich. Fehlt ein Buch in der Auflistung? Schicken Sie uns eine E-Mail an online@ga.de.

(ga)