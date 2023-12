Für Lokalpatrioten Last-Minute-Geschenke mit Bonn-Bezug

Über die Stadt Bonn kann vieles erzählt werden. Das zeigt auch die freie Autorin aus Bad Honnef, Gigi Louisoder. Sie schrieb ein Buch mit 18 Bonner Anekdoten. „Bonn. Mehr als ein Kuss!“ heißt ihr neustes Werk und erzählt wahre Begebenheiten. „Ich habe bei meiner Recherche festgestellt, dass es Geschichten gibt, die zwar bekannt sind, aber deren genaue Hintergründe noch nicht erzählt wurden“, sagt die Autorin. Wieso wurde ein Sarg aus Argentinien in einer Bonner Botschaft versteckt? – ist eine der Fragen, denen Louisoder nachgegangen ist. Louisoder stöberte in Archiven, sprach mit Zeitzeugen und besuchte die Orte des Geschehens, um an ihre Antworten zu kommen. Sie arbeitete insgesamt sechs Monate intensiv an dem Buch.