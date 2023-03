Vergleich in NRW Bücherei-Mitgliedschaft in Bonn besonders teuer

Bibliotheksgebühren in Nordrhein-Westfalen betragen im Schnitt 21,06 Euro und sind damit teurer als der Bundesdurchschnitt (19,03 Euro). In Bonn, Köln und Bochum ist die Jahresgebühr mit 30 Euro im Jahr am höchsten. Das geht aus einer Studie des Unternehmens Preply hervor. Das hatte die jährlichen Nutzungsgebühren in den städtischen Bibliotheken Deutschlands ausgewertet.