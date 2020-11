Mitarbeiter sollen im Gesundheitsamt helfen : Stadt Bonn schließt Bibliotheken bis voraussichtlich Ende Februar

Die Stadt Bonn will Büchereien vorübergehend schließen. (Archivfoto) Foto: Barbara Frommann/BARBARA FROMMANN

Bonn Die Stadt Bonn hat entschieden, die Mitarbeiter der Stadtteilbibliotheken abzuziehen und im Gesundheitsamt einzusetzen. Mehrere Einrichtungen müssen deshalb bis voraussichtlich Ende Februar schließen.

Die Stadt schließt ab diesem Freitag bis voraussichtlich Ende Februar nächsten Jahres die Bezirks- und Stadtteilbibliotheken. Das Personal werde die drei Monate im Gesundheitsamt unter anderem zur Unterstützung in der Corona-Kontaktpersonennachverfolgung eingesetzt, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Geöffnet bleiben lediglich die Zentralbibliothek im Haus der Bildung sowie die ehrenamtlich betriebenen Einrichtungen in Dottendorf, Endenich und Auerberg.