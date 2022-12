Kulturgut zum Mitnehmen : Wo es in Bonn offene Bücherschränke gibt

Bonn Bücherschränke bieten kostenlosen Lesestoff rund um die Uhr. Gebrauchte Bücher finden über die Bücherschränke neue Liebhaber. Wo es in Bonn Bücherschränke gibt.

Bücher im Bücherschrank kosten nichts

Das Prinzip der Schränke ist so einfach wie genial: Jeder darf herausnehmen und hineinstellen, was ihm gefällt. Eigene Bücher können in den Schränken abgelegt werden, auf dass sie einen neuen Leser finden. Mittlerweile gibt es die literarischen Fundgruben in fast allen Stadtteilen in Bonn, unter anderem auf dem Brüser Berg, in der Südstadt, in der Altstadt, Endenich, in Vilich-Müldorf, Tannenbusch, Friesdorf und Röttgen.