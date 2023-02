Lektüre in der Innenstadt : Was eine Bücherschrank-Patin in Bonn erlebt

Bücherschrank-Patin Michaela Troeger sortiert und putzt den Schrank am Stadthaus. Foto: Meike Böschemeyer

Bonn Ständig läuft man in Bonn an den Bücherschränken vorbei. Was nur wenige wissen: Dahinter steckt viel Arbeit. Eine Bücherschrank-Patin berichtet über ihre Aufgaben und positive sowie negative Erlebnisse.



Auch an einem frostigen Wintertag steht Michaela Troeger vor dem Bücherschrank am Stadthaus und putzt mit einem gelben Tuch die Glastür. Schließlich soll die große Auswahl schon von Weitem sichtbar sein. Troeger ist Bücherschrank-Patin und kümmert sich seit September 2022 ehrenamtlich um drei Standorte in Bonn. Dazu zählen neben dem Schrank am Stadthaus die beiden Exemplare an der Budapester Straße und am Frankenbad. Insgesamt gibt es in Bonn 25 Schränke der Bürgerstiftung, die ihr Projekt 2003 mit dem Standort an der Poppelsdorfer Allee gestartet hatte. Das Konzept ist einfach. Wenn man sich ein Buch nimmt, stellt man selbst eins wieder hinein. Eine Übersicht der Bücherschränke in Bonn finden Sie hier.

Troeger macht ihre Runde einmal in der Woche, wobei Kälte, Regen und Schnee der Hobbywanderin nichts ausmachen. „Ich will der Gesellschaft etwas zurückgeben und kann dabei meiner Liebe für Bücher nachgehen“, erklärt die Ehrenamtliche. Neben dem Putzen der Scheiben kümmert sich Troeger um die Ordnung in den Schränken. Dabei sortiert sie immer wieder auch Werbung, Zeitschriften und Prospekte sowie politische Flugblätter aus. „Es handelt sich ja nicht um einen Wühltisch“, sagt Troeger. Auch wolle sie den Schrank so neutral wie möglich halten. Daher habe sie einmal ein „politisch rechtes Buch“ aussortieren müssen. Solche Funde seien aber eher Einzelfälle, erklärt André Scholz, Stellvertretender Geschäftsführer der Bürgerstiftung. Generell gebe es mehr Probleme mit Flyern, beispielsweise von Sekten.

Um den Schrank möglichst attraktiv zu halten, achtet Troeger auch darauf, wie lange manche Bücher schon in den Reihen stehen. Ist ein Buch schon über mehrere Monate dabei, wird es laut der Ehrenamtlichen zusammen mit sehr kaputten Büchern aussortiert, um Platz für frische Lektüre zu schaffen. Doch nicht nur Werbung müsse entfernt werden. Daneben habe sie mit Stickern, Schmierereien und Graffiti zu kämpfen. „Viele Sticker sind schon zu alt, um sie erfolgreich zu entfernen“, sagt Troeger. Für Farbschmierereien habe sie auch schon eine Lösung gefunden. Mit Nagellackentferner, den sie ebenfalls in dem kleinen Metallkörbchen dabei hat, in dem sie ihre Putzsachen transportiert, lassen sich diese entfernen. Das gilt jedoch nicht für die Graffiti. Diese melde sie bei der Bürgerstiftung. Einmal im Jahr werden die Schränke laut Scholz vom Unternehmen „Urbanlife“ gereinigt, welches die Schränke auch erbaut hat. Die Kosten dafür trägt allerdings die Stiftung.

Trotz ihrer teils anstrengenden Aufgaben, kümmert sich die ehemalige Lebensmittel-Ingenieurin Troeger gerne um den Schrank. Vor allem über Schätze wie alte, noch gebundene Werke von Karl May freut sie sich. Auf das Projekt gestoßen sei sie, als sie in einem Artikel des General-Anzeigers einen Aufruf der Bürgerstiftung gelesen hatte, in der Paten für die Schränke gesucht wurden.

Ein weiterer Bonner, der sich ehrenamtlich um die Schränke bemüht, ist Hubert Berg. Er war sogar initiativ an der Errichtung eines Bücherschranks der Bürgerstiftung in Buschdorf beteiligt. Seit 2018 steht dieser am Rondell an der Ecke Von-den-Driesch-/Friedlandstraße. „Die Nutzung läuft wunderbar und harmonisch“, sagt Berg. Immer prall gefüllt sei der Bücherschrank, der neben den Sitzbänken steht. Vor allem das unterste Regal, welches für Kinderbücher bestimmt ist, sei immer voll gewesen, worauf Berg selbst Hand anlegte und einen zweiten kleinen Schrank extra für Kinderbücher baute. Dieser sollte nicht viel kosten und so machte er sich an die Arbeit mit Plexiglas und Holz. Jetzt steht der grün-gelbe Schrank neben dem anderen. Natürlich brauchen auch die beiden Schränke in Buschdorf Pflege, welche von drei Frauen aus dem Kegelverein des Stadtteils übernommen wird. Für Berg sei es immer ein gutes Zeichen, wenn er sieht, dass die Kinderbücher weg sind und sie ein neues Leben bekommen.