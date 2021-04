Theaternachwuchs in Bonn : Bühne frei für die Fachkräfte

Prinzessinnen im Netz

Das Theater Bonn hat seine Aktivitäten von der Bühne in andere Kanäle verlegt. So starten am Freitag, 16. April, im Netz die Prinzessinnendramen von Elfriede Jelinek. „Der Tod und das Mädchen“ ist ab 19.30 Uhr für 48 Stunden kostenlos abrufbar. Auch am Telefon gibt es Theater, und zwar mit dem Literaturtelefon. Die Schauspielerinnen und Schauspieler rufen den Zuhörer zum gebuchten Zeitpunkt an, um ihm eine Auswahl an Gedichten, Erzählungen, Dramen- oder Romanausschnitten persönlich am Telefon vorzulesen. Mehr auf www.theater-bonn.de.