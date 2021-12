Nach Spaziergang von Impfgegnern in Bonn : Bündnis gegen Rechts kritisiert Polizei

Bonn Die Bonner Polizei wird wegen ihres Vorgehens am Montagabend bei einem Spaziergang von Impfgegnern durch die Innenstadt kritisiert. Die Einsatzkräfte seien trotz Verstößen gegen die Maskenpflicht nicht eingeschritten, erklärt das Bonner Bündnis gegen Rechts. Die Polizei setzte rund um die Veranstaltung 15 Gegendemonstranten festgesetzt.

Das Bonner Bündnis gegen Rechts kritisiert die Polizei für ihr Vorgehen bei einer Veranstaltung von Impfgegnern am Montagabend. Diese treffen sich regelmäßig zu Spaziergängen. Am Montag waren dabei 500 Teilnehmer unangemeldet durch die Innenstadt gezogen. Viele von ihnen hätten gegen die Maskenpflicht verstoßen, so das Bündnis. „Damit gefährdeten sie die sich in der Innenstadt aufhaltenden Passant*innen und Weihnachtsmarktbesucher*innen, ohne dass die Polizei einschritt“, heißt es in einer Pressemitteilung. Zudem habe die Polizei 15 Gegendemonstranten festgesetzt.