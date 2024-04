Protestcamp in Bonn: Bündnis „Stop GEAS“ fordert in Bonn Ablehnung der EU-Asylreform

Flüchtlingsorganisationen und Menschenrechtler sehen in der Reform eine massive Einschränkung der Menschenrechte. Ziel der neuen Richtlinie ist es, die Asylverfahren an den EU-Außengrenzen mit der Absenkung rechtsstaatlicher Standards zu beschleunigen. Viele Asylsuchende würden demnach ohne inhaltliche Prüfung des Asylantrags in Drittstaaten abgeschoben werden. Schutzsuchende sollen zudem in Lagern unter fragwürdigen Bedingungen an den Außengrenzen festgehalten werden, kritisiert die Initiative.