Protest auf dem Münsterplatz : Bündnis von Initiativen plant Menschenkette in Bonn

Mit einer langen Kette über die Kennedybrücke wurde auch im vergangenen Jahr an mehreren Stellen in Bonn für die Seenotrettung von Flüchtlingen demonstriert. Foto: Meike Böschemeyer

Bonn Ein Bündnis von Initiativen will am kommenden Samstag auf dem Münsterplatz in Bonn für die Seenotrettung von Flüchtlingen demonstrieren. Die Kundgebung ist Teil einer bundesweiten Aktion.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein Bündnis mehrerer Bonner Initiativen plant am Samstag, 24. September, ab 13.30 Uhr auf dem Münsterplatz eine Menschenkette. Der symbolische Rettungsring soll laut Mitteilung der Organisatoren die Forderung nach Seenotrettung und sicheren Fluchtwegen zum Ausdruck bringen.

Der Bonner Beitrag sei Teil der bundesweiten Aktion Rettungskette für Menschenrechte. Bei der etwa einstündigen Kundgebung werde es zunächst einige Reden geben, bevor die Menschenkette gebildet wird.

(ga)