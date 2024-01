Konterfeis kaum zu erkennen Bürger beklagt Zustand des Bonner Walk of Fames

Die Freude war groß, als 2004 in der Bonngasse die ersten fünf Glasbehälter mit Beleuchtung und Konterfeis von wichtigen Persönlichkeiten der Bonner Geschichte verlegt wurden. Der General-Anzeiger, der im Rahmen der Aktion „Bonnissimo“ an der Gestaltung beteiligt war, begann damals seine Berichterstattung mit dem Satz „Hollywood hat den ’Walk of Fame‘, Bonn den ‘Weg berühmter Persönlichkeiten‘“.