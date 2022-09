Streit im Bürger Bund Bonn : Staatsanwaltschaft stellt Ermittlungen gegen Ex-Vorstände ein

Bonn Kommunalpolitiker Thomas Fahrenholtz und Stefan Wolter fordern nach Vorwürfen Konsequenzen beim Bürger Bund Bonn

Beim Streit im BBB ging es um die Kosten des Kommunalwahlkampfs 2020. Sebastian Buß, Sprecher der Staatsanwaltschaft, sagte am Freitag auf GA-Anfrage, dass keine treuwidrige Verwendung von Wahlkampfbudget festgestellt werden konnte.

Das Verfahren wurde bereits Ende Juli eingestellt. Fahrenholtz und Wolter meldeten sich jetzt in einer Pressemitteilung zu Wort. Darin heißt es, Ansprüche auf Schadensersatz gegen die Anzeigenden Jutta Acar, Frank Maas und Albert Weidmann würden derzeit geprüft. Außerdem forderten die beiden Kommunalpolitiker diese auf, die Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen, ihre Ämter im Namen des BBB niederzulegen und ihre Mitgliedschaft zu kündigen.

Bürger Bund zeigt Ex-Vorstand an

BBB erstattet Strafanzeige : Bürger Bund zeigt Ex-Vorstand an Die Situation beim Wählerverein Bürger Bund Bonn (BBB) spitzt sich nach dem Austritt ihres Ratsherrn Thomas Fahrenholtz zu: Vorstandsmitglieder haben Strafanzeige gegen Fahrenholtz und den Kommissarischen Vorsitzenden Stefan Wolter wegen des Verdachts der Untreue erstattet. Wolter überlegt nun Klage wegen Verleumdung einzureichen.

Fahrenholtz war bereits 2021 als Vorsitzender zurückgetreten und hatte den BBB verlassen, sein Ratsmandat aber behalten. Wolter sitzt für den Bürger Bund in der Bezirksvertretung Bad Godesberg. Beide hatten den öffentlich ausgetragenen Streit um die Wahlkampfgelder seinerzeit als „Rufschädigung“ kritisiert.

Wolter sagte dazu in der aktuellen Mitteilung: „Die Probleme hätte der BBB intern auf einer Mitgliederversammlung regeln müssen.“ Fahrenholtz erklärte: „Die Abweisung der Anzeige ist zwar für uns eine späte Rehabilitierung und Genugtuung.“ Der Schaden des guten Rufes lasse sich aber nicht so einfach wiedergutmachen.

Dazu sagte Johannes Schott, Ratsherr und erster Vorsitzender des Vereins Bürger Bund Bonn, am Freitag auf Anfrage: „Ich werde die Ausführungen von Herrn Fahrenholtz und Herrn Wolter nicht öffentlich kommentieren. Die Aufarbeitung erfolgt bei uns intern in Mitgliederversammlungen und nicht über die Presse." Die genannte Zahl von 15 Prozent Austritten bestätigte Schott nicht. „Die einzelnen Austritte im vergangenen Jahr wurden durch Neumitglieder ausgeglichen“, so der Vorsitzende.