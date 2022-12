Dringlichkeitsantrag : Bürger Bund: Stadt Bonn soll Treppe überdachen

Bonn Die Treppe am Hauptbahnhof wird bei Regen offenbar rutschig. Die Stadt soll den Abgang am Bahnhof überdachen, fordert nun der Bürger Bund Bonn.

Der Bürger Bund Bonn (BBB) hat einen Dringlichkeitsantrag zur Treppe an der Poststraße gestellt, die zum Hauptbahnhof führt und bei Nässe offenbar rutschig wird. Oberbürgermeisterin Katja Dörner (Grüne) solle „unverzüglich dafür sorgen, dass an der steilen Treppe ein zusätzlicher Handlauf in der Mitte der Stufen angebracht wird, um in der Mobilität eingeschränkten Passanten zusätzliche Sicherheit auf ihrem Weg von bzw. zur Bonner Innenstadt zu geben“, heißt es in dem Antrag.