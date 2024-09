Trotz schlechter Google-Bewertung Wo das Bonner Bürgeramt den Flughafen Köln/Bonn übertrumpft

Google-Bewertungen sind ein Murks. Der Köln/Bonner-Flughafen zum Beispiel bekommt auf dieser von Nutzern mit Informationen gefütterten Plattform immerhin 3,5 von 5 Sternen. Dabei bietet er Gängeleien ohne Ende. Anstehen am Checkin-Schalter, anstehen vor der Tatscher-Schleuse. Es folgen das Umstopfen mitgeführter Flüssigkeiten in genau einen Plastikbeutel, Streitereien um mögliche Überschreitungen der Höchstmaße des mitgeführten Täschchens und das Warten am sogenannten Gate.