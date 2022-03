Terminal misst Kundenzufriedenheit im Dienstleistungszentrum : Bürgeramt sieht

Bonn Die Stadtverwaltung hat am Ausgang des Dienstleistungszentrums ein Feedback-Terminal aufgestellt, um die Zufriedenheit der Bonner mit ihrem Dienstleistungszentrum zu messen. Eine erste Auswertung fällt positiv aus.

Lange Zeit hagelte es harsche Kritik an den Bürgerdiensten der Stadtverwaltung. Hintergrund waren die Neustrukturierung des Dienstleistungszentrums und die Umstellung auf die Vergabe von Online-Terminen. Wartezeiten von mehreren Monaten mussten die Bürger teilweise in Kauf nehmen. Inzwischen haben sich anscheinend die Wogen geglättet – unter anderem ist das Personal deutlich aufgestockt worden. Die Stadtverwaltung hat mittlerweile sogar einen hohen Zufriedenheitsgrad der Antragsteller mit dem Bürgeramt festgestellt.

Seit Mitte Januar kann man über ein sogenanntes Feedback-Terminal in vier Stufen seine Zufriedenheit über die Bearbeitung seines Anliegens angeben. Es entstand aus einer gemeinsamen Initiative der Personalvertretung und der Stadtverwaltung, als man nach einer geeigneten Möglichkeit suchte, die Zufriedenheit der Bürger messbar zu machen, so das Presseamt in einer Mitteilung.