Weniger Wohnungen durch Heizkraftwerk : Bürgerbeteiligung zu Großprojekt an Dottendorfer Straße wahrscheinlich im Herbst

Wegen des benachbarten Heizkraftwerks können auf dem ehemaligen Miesen-Gelände keine Wohnungen gebaut werden. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Nachdem im Herbst 2020 ein Siegerentwurf gekürt wurde, war es lange still um das „urbandot“-Projekt am ehemaligen Miesen-Gelände an der Dottendorfer Straße. Was ist der aktuelle Stand?