Gutachten für den Bundestag Ernährungstipps vom Bonner Bürgerrat

Etwas anders sehe das in China aus, meint der 35-Jährige. Er erinnere sich an ein dreiwöchiges Sabbatical in Südostasien, wo er in einer Schildkrötenrettungsstation arbeitete. Wenig später habe er dann mit Geschäftspartnern in Schanghai an einem Tisch gesessen, wo kleine aufgeschnittene Meeresschildkröten in der Suppe schwammen, deren Panzer genussvoll ausgeschlürft wurden. „Da ist es mir einen Moment lang schwummrig geworden“, sagt Kircher über die andere Esskultur. Wenn er über das Thema Tierwohl nachdenkt, stellt sich der Bonner auch die Frage, wo die Grenze zwischen Nutztier und geschützter Art gezogen werden könnte. „Es kann nur grundsätzlich und in Schwarz-Weiß-Denken darum gehen, ob man Tiere isst oder nicht“, sagt er.