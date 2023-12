Verleihung des Heimat-Preises der Stadt Bonn Bürgerschaftliches Engagement ausgezeichnet

Ebenfalls ausgezeichnet wurde der Verein der Freunde und Förderer der Burg Lede. Seit 2005 bieten die Burgfreunde regelmäßig kostenfreie Kulturveranstaltungen und Bildungsangebote rund um die Geschichte der Burg Lede an. Dank des Preisgeldes in Höhe von 4000 Euro kann der Verein jetzt einen Verbindungsweg von der Burg Lede in den Ort Vilich sanieren: Die Stufen des Pfades sind stark beschädigt und müssen dringend erneuert werden, damit Besucher des historischen Baudenkmals auch in Zukunft sicher von Vilich zur Burg und zurück spazieren können.