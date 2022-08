Bonner Gewerbegebiet Justus-von-Liebig-Straße : Anwohner sehen Bürocampus in Dransdorf kritisch

Dransdorf Das niederländische Bauunternehmen Ten Brinke plant an der Justus-von-Liebigstraße weitere Verwaltungsgebäude. Auch die Bonner Werkstätten erweitern und verlagern Standorte von Beuel nach Dransdorf.

Eins vorweg: Ein fünfgeschossiger Büroriegel ist an der Justus-von-Liebig-Straße bereits hochgezogen. In den Verwaltungsneubau soll Ende des Jahres die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) einziehen. Vorhabenträger des neuen Büro-Campus ist Ten Brinke.

Dichte Bebauung

Im nächsten Schritt sollen auf dem 2,4 Hektar großen Plangebiet weitere Gebäude nach Abriss des Bestandsbauten entstehen. Und: Die Bonner Werkstätten Lebenshilfe wollen Teile ihres jetzigen Unternehmensstandortes von Beuel nach Dransdorf verlagern. Die gemeinnützige GmbH will sich vergrößern. Der Standort Beuel sei stark überbelegt, was zu einer Belastung der betreuten Menschen führe. Außerdem sind die Räume des Lebenshilfe-Angebots zur Frühförderung am Margaretenplatz in Graurheindorf nicht barrierefrei. Laut Verwaltung besteht lediglich eine befristete Sondergenehmigung für den Betrieb; auch sie soll auf dem Campus ziehen.