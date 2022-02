Mehr als vier Millionen Quadratmeter : Bürofläche in Bonn auf Rekordniveau

Bürofläche in Bonn auf Rekordniveau

In Bonn ist die Bürofläche stark angewachsen. Foto: dpa/Daniel Naupold

Bonn Die Stadt Bonn verzeichnet ein Allzeithoch beim Gesamtbestand der Bürofläche. Das liegt nicht zuletzt an sieben neuen Bürobauten, die im vergangenen Jahr fertiggestellt wurden.

Durch sieben neue Bürobauten hat der Gesamtbestand an Büroflächen in Bonn die Marke von vier Millionen Quadratmetern übersprungen. Das teilt die Stadt Bonn in einer Pressemitteilung mit. Der Büroflächenumsatz sei damit auf ein Allzeithoch gestiegen. Die Leerstandsquote sei – wie im vergangenen Jahr auch – gering.