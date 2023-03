Stadt veröffentlicht Zahlen zum Büromarkt : Warum sind Büroflächen in Bonn weiterhin gefragt?

Der Neue Kanzlerplatz an der Reuterstraße gilt als eine der teuersten Büroadressen der Stadt. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Büroflächen sind in Bonn weiterhin gefragt, trotz Krisen und Homeoffice. Die Leerstandsquote stieg 2022 leicht an, blieb aber niedrig. Im Laufe des Jahres könnte sich die Lage auf dem Büromarkt verschärfen.

Trotz Krisen und Homeoffice sind Büroflächen in Bonn weiterhin gefragt. Das ist das Ergebnis einer Auswertung der Wirtschaftsförderung der Stadt Bonn, die jährlich die Leerstandsquoten für Büroflächen erhebt. Im vergangenen Jahr blieben nur rund 2,7 Prozent der Flächen ungenutzt, während das Angebot weiter gewachsen ist. „Der Bonner Markt bleibt krisensicher“, sagt Makler Hendrik Heßlenberg.

Mit 104.600 Quadratmetern umgesetzter Bürofläche hat sich der Bonner Büromarkt im Vergleich zum Jahr 2021 eher verhalten gezeigt. Der Flächenumsatz beschreibt die Summe aller Flächen, die neu vermietet, an Eigennutzer verkauft oder von ihnen für sich selbst errichtet werden. Treiber sind laut Stadt erneut öffentliche Einrichtungen und wissenschaftliche Institutionen. Diese machten mehr als 66.000 Quadratmeter, also 63 Prozent, aus.

Konkret sind das zwei Akteure: die öffentliche Verwaltung und die Universität. Für die Anmietung der öffentlichen Hand ist meist die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA), die ihren Sitz an der Ellerstraße hat, zuständig. Aber auch die Nachfrage von kleinen und mittelständischen Unternehmen blieb trotz der Corona-Pandemie im Jahr 2022 auf hohem Niveau.

Trotz Homeoffice steigt die Büro-Nachfrage

Auf den ersten Blick wirkt die aktuelle Entwicklung paradox: Trotz Homeoffice steigt die Büro-Nachfrage. „Nur weil es mehr Homeoffice-Strukturen gibt, heißt das nicht automatisch, dass der Bedarf an klassischer Bürofläche sinkt“, erklärt Hendrik Heßlenberg, der bei Larbig & Mortag Immobilien das Bonn-Geschäft leitet. Das Gegenteil sei der Fall. „Flächenlayouts und Arbeitswelten verändern sich durch neue Bedarfe der Nutzer.“ Die Mitarbeiter würden nicht mehr hauptsächlich in kleinen Einzelzellen arbeiten, sondern das Büro werde zu einer Begegnungsstätte, in der man sich austausche. „Dadurch kann der Flächenbedarf steigen“, sagt Heßlenberg.

Lokaler Spitzenreiter ist das Bundesviertel: Hier wurden rund 61.000 Quadratmeter neu geschaffen. Die größte Einzelposition war mit rund 23.000 Quadratmetern Nutzfläche zu verzeichnen. Dabei handelt es sich um ein Bürohaus an der Friedrich-Ebert-Allee 120 im Bundesviertel, das durch Einrichtungen des Bundes angemietet wurde. Im vergangenen Jahr wurden sechs Bürohäuser mit insgesamt 70.915 Quadratmetern Fläche fertiggestellt. Damit ergibt sich ein Gesamtbestand an Büroflächen von etwas mehr als vier Millionen Quadratmetern.

Etwa 2,7 Prozent der Büroflächen in Bonn standen 2022 leer. Foto: GA Grafik

Obwohl viel gebaut wird, bleibt der Leerstand gering, auch wenn er leicht gewachsen ist: Im vergangenen Jahr stieg er um knapp 26.000 Quadratmeter auf insgesamt 110.000 Quadratmeter. Damit beträgt die Leerstandsquote zum Jahresende 2,7 Prozent und ist laut Wirtschaftsförderung damit weiterhin als gering zu bewerten. Zum Vergleich: Ende 2021 lag sie bei 2,1 Prozent. Der höchste Wert seit der Erhebung wurde 2004 mit 7,5 Prozent gemessen, seitdem nimmt er mit kleinen Ausbrüchen immer weiter ab und hat sich zuletzt zwischen zwei und drei Prozent eingependelt.

Wie kommt es zu unterschiedlichen Zahlen?

Das Maklerbüro Larbig & Mortag, das, wie einige andere Marktexperten, an der städtischen Erhebung mitarbeitete, veröffentlicht quartalsweise auch immer eigene Zahlen. Zuletzt lag die Leerstandsquote in Bonn bei nur 2,2 Prozent. Demnach stünden dem Bonner Markt etwa 88.000 Quadratmeter Bürofläche zur Verfügung. Wie es zu diesen Unterschieden zu städtischen Zahlen kommt? „Wir haben ein eigenes Research-Team, deren Hauptaufgabe unter anderem ist, Mietvertragsabschlüsse und Marktbewegungen in Bonn zu analysieren und zu erheben“, erklärt Heßlenberg. Während die Stadt 74 Verträge als Grundlage aufführt, sind es bei Larbig & Mortag 88.

Die Durchschnittsmiete je Quadratmeter lag laut Stadt 2022 bei 17,65 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr ist sie damit um 0,92 Euro pro Quadratmeter gestiegen. Die Spitzenmiete liegt mit 21,65 Euro pro Quadratmeter 0,15 Euro höher. Larbig & Mortag kommt auf eine Durchschnittsmiete von 13,18 Euro. Die Spitzenmiete mit 24,12 Euro (2020: 22,53 Euro) resultiert aus Abschlüssen im oberen Preissegment in den Teilmärkten Bundesviertel, Bonner Bogen und Bonn-Beuel. Die Höchstmiete, also die höchste gezahlte Rate, wurde in einer Liegenschaft im Bundesviertel mit 31,66 Euro pro Quadratmeter abgeschlossen (2020: 24 Euro).

Bonner Büromarkt: Entwicklung in Krisenzeiten „beachtlich“

In Zeiten einer Multikrise sei die „gute Performance des Marktes in den zurückliegenden Jahren umso beachtlicher“, so Heßlenberg. Viele Unternehmen seien offenbar dazu bereit, für Objekte oder Projekte in gefragten Teilmärkten mit einer modernen und nachhaltigen Gebäudeausstattung mehr Miete zu zahlen.

Während sich Bonns Wirtschaftsförderin Victoria Appelbe zuversichtlich gibt und sicher ist, „dass Bonn auch weiterhin ein attraktives Angebot an Büroflächen anbieten kann“, sehen Immobilienexperten die Situation kritischer. Laut Stadt befänden sich derzeit mehr als 100.000 Quadratmeter Büroflächen im Bau oder seien geplant. Die Hälfte dieser Flächen werde in diesem Jahr fertig, zudem seien sie bereits zum Baubeginn größtenteils vermietet gewesen.