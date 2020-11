Mutter und Vater erstochen : Bundesgericht kippt Mordurteil gegen 30-Jährigen aus Weilerswist

Karlsruhe/Bonn Ein 30-jähriger Mann aus Weilerswist, der im April 2019 beide Eltern erstochen hatte, kommt in Bonn noch einmal neu vor Gericht. Der Bundesgerichtshof (BGH) hob das vom Landgericht verhängte Mordurteil auf.

Ein Mann, der im April 2019 beide Eltern erstochen hatte, kommt in Bonn noch einmal neu vor Gericht. Der Bundesgerichtshof (BGH) hob das vom Landgericht verhängte Mordurteil auf, wie aus der am Dienstag veröffentlichten Entscheidung hervorgeht. Die Karlsruher Richter bezweifeln, dass die Tötung des Vaters wirklich heimtückisch war. (Az. 2 StR 116/20)

Der damals 29-Jährige hatte seinen Vater mit rund 30 Messerstichen im Elternschlafzimmer getötet. Anschließend erstach er auch die Mutter, die am Telefon versuchte, die Polizei zu rufen. Die Atmosphäre in der Familie aus Weilerswist war seit langem angespannt gewesen. Auch am Tattag hatte es mehrfach Streit gegeben, weil der alkoholabhängige Sohn wieder trank und deshalb nicht zu einer Umschulung ging.