Polizei bereitet sich auf Festakt vor Wie Olaf Scholz bei seinem Besuch in Bonn geschützt wird

Die Bonner Polizei spricht bei solchen Lagen von einer „Besonderen Aufbauorganisation“. Die Behörde ist konkret für den gesamten Raumschutz zuständig. Dazu zählt alles, was außerhalb der Gebäude stattfindet. So gibt es Zonen, in denen Beamte der Bereitschaftshundertschaft stationiert sind und, je nach Situation, auch schwer bewaffnet patrouillieren. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Aufklärung – also zu wissen, was sich wo abspielt und ob beispielsweise verdächtige Personen in der Nähe sind. Die Kriminalpolizei ist dabei ebenfalls involviert.