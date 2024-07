Wetterphänomen in Bonn Starke Winde am Hochhaus am Bundeskanzlerplatz

Gronau · Winde an Hochhäusern sind teils deutlich stärker als an anderen Gebäuden - auch am Bundeskanzlerplatz in Bonn. Auswirkungen seien bereits zu spüren. Welches Phänomen dahinter steckt und welche Abstandsregeln gelten.

19.07.2024 , 11:48 Uhr

Der Besitzer eines Hauses direkt gegenüber des neuen Hochhauses am Bundeskanzlerplatz berichtet von heftigem Wind in seinem Vorgarten. Foto: Benjamin Westhoff

Von Christine Ludewig Redakteurin Bonn