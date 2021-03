Nach mehr als viermonatiger Schließung : Bundeskunsthalle in Bonn öffnet ab Dienstag in zwei Phasen

Bundeskunsthalle in Bonn öffnet ab Dienstag in zwei Phasen

Bonn Nach mehr als viermonatiger Schließung öffnet die Bundeskunsthalle in Bonn wieder ihre Türen. Ab Dienstag können Besucher in zwei Phasen die Ausstellungen ansehen.

Die Bundeskunsthalle in Bonn öffnet wieder ihre Türen. Am Wochenende hat das Museum auf seiner Internetseite und in den sozialen Medien seinen Plan veröffentlicht: In zwei Phasen sollen Besucher und Besucherinnen wieder die Ausstellungen ansehen können. Für beide Phasen der Öffnung gilt weiterhin die Corona-Schutzverordnung, durch die unter anderem eine begrenzte Personenzahl vorgegeben ist.