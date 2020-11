Zwei Iraker verdächtig : Polizei ermittelt weiter gegen mutmaßliche Bonner Schleuser

Bonn/Düsseldorf Die Bundespolizei hatte am Mittwoch die Bonner Wohnungen von zwei Irakern durchsucht. Sie sollen fünf Menschen im Flugzeug und im Auto nach Deutschland geschleust haben. Momentan werden die Verdächtigen weiter vernommen.

Im Fall der zwei mutmaßlichen irakischen Schleuser, deren Wohnungen die Bundespolizei am Mittwochmorgen in Bonn durchsucht hatte, nennt die zuständige Staatsanwaltschaft Düsseldorf weitere Details. So werden die Verdächtigen derzeit vernommen, sind aber nicht in Untersuchungshaft. „Vorstrafen sind nicht bekannt“, sagt Laura Hollmann, Sprecherin der Staatsanwaltschaft.