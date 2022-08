Diebstahl im Zug : Bundespolizei stellt Beute im Wert von 11.000 Euro sicher

Foto: dpa/Fabian Strauch

Siegburg Ein 32-Jähriger hat am Samstag den Rucksack eines 24-jährigen Austauschstudenten gestohlen. Die Bundespolizei hat den Tatverdächtigen kurz darauf via Handyortung in der Nähe von Bonn gestellt.



Die Bundespolizei hat am Samstag einen 32-jährigen Mann festgenommen, der den Rucksack eines 24-jährigen US-amerikanischen Austauschstudenten gestohlen hat. Die Polizei konnte bei dem Tatverdächtigen zusätzlich Beute aus einem anderen Diebstahl sicherstellen.

Der Tatverdächtige hatte den Rucksack, in dem sich ein Laptop und Kameraobjektive befanden, während einer Zugfahrt zwischen Freiburg und Frankfurt gestohlen. Der Laptop konnte noch in derselben Nacht über eine App in der Nähe von Bonn geortet werden. Die Einsatzkräfte begaben sich unmittelbar zum Standort des Rucksacks und konnten den Täter nach einer kurzen Verfolgung stellen.

Neben dem gestohlenen Rucksack trug der Tatverdächtige eine Handtasche mit 7000 Euro Bargeld aus einem anderen Raub und einen gefälschten französischen Pass bei sich. Er wurde wegen schweren Diebstahls, Urkundenfälschung und unerlaubten Aufenthalts angeklagt und befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.

(ga)