Bonner Bundestagsmandat Bonner CDU-Chef Jansen kandidiert gegen Hendrik Streeck

Nach dem Chef-Virologen des Uniklinikums Bonn (UKB), Hendrik Streeck (46), hat nun auch CDU-Kreisvorsitzender Christoph Jansen (39) seinen Hut in den Ring geworfen. Wie zuvor Streeck hat er in einem Rundschreiben an alle Mitglieder bekannt gegeben, als Direktkandidat für die Bundestagswahl 2025 antreten zu wollen. Damit sind nun bereits zwei Kandidaten der Bonner CDU im Rennen.