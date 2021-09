Bundestagskandidat Hans Neuhoff (AfD) : Gegenwind ist er gewohnt

Musikprofessor Hans Neuhoff, Bonner Bundestagskandidat der AfD, spielt in seinem Wohnzimmer in Mehlem Cajón. Zu seinen Spezialgebieten gehört Rhythmusforschung. Foto: Nicolas Ottersbach

Bonn AfD-Bundestagskandidat Hans Neuhoff hat Trommelspielen in Indien gelernt und wird von seinen Studenten angefeindet, aber auch respektiert. Er findet, dass Björn Höcke falsch interpretiert wird - Andreas Kalbitz in der Partei aber nichts zu suchen habe. Ein Besuch in seiner Mehlemer Wohnung.