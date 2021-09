Liveblog : Das sollten Sie zur Bundestagswahl in Bonn und der Region wissen

Liveblog Bonn/Rhein-Sieg-Kreis Am Sonntag, 26. September, wird ein neuer Bundestag gewählt. In unserem Liveblog informieren wir über alle aktuellen Ergebnisse, liefern Hintergründe und Analysen sowie Kommentare aus Bonn, dem Rhein-Sieg-Kreis und deutschlandweit.

In knapp zwei Wochen, am 26. September, wird in Deutschland ein neuer Bundestag gewählt. Mit der Erststimme wählt man einen Kandidaten direkt in den Bundestag, mit der Zweitstimme eine Partei. Der bundesweite Anteil an diesen Stimmen entscheidet darüber, wie stark eine Partei später im Parlament vertreten ist.