Bundestagswahlen 2025 Jessica Rosenthal tritt wieder als Direktkandidatin für die SPD an

Uhlig will für ihre Partei auch erneut kandidieren. Am Samstag findet die Mitgliederversammlung der Grünen statt. Ebenfalls am Samstag will sich die Bonner CDU auf einen Kandidaten festlegen. Bisher haben Christoph Jansen und Hendrik Streeck öffentlich ihr Interesse bekundet. Der Bonner Kreisvorsitzende Jansen, der dem Stadtrat angehört, war bei der letzten Wahl nach einem engen Rennen um den Direkteinzug hinter Uhlig und Rosenthal gelandet. Der Virologe Streeck gehörte während der Corona-Pandemie dem Expertenrat der Bundesregierung an.