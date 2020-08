Europäisches Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage : Stadt Bonn will neues Hochhaus im Bundesviertel ermöglichen

BONN. Die Stadt Bonn macht einen weiteren Schritt zur möglichen Ansiedlung des Europäischen Zentrums für mittelfristige Wettervorhersage: Der Planungsausschuss will den Bau eines neuen Hochhauses im Bundesviertel ermöglichen.

Die Stadt Bonn kann nun die planungsrechtlichen Grundlagen schaffen für eine mögliche Ansiedlung des Europäischen Zentrums für mittelfristige Wettervorhersage (EZMW) nahe dem Bundesumweltministerium im Bundesviertel. Der Planungsausschuss hat am Mittwochabend den Weg frei gemacht für die Aufstellung eines Bebauungsplans auf dem dafür vorgesehenen Grundstück des Bundes im Ortsteil Hochkreuz an der Ecke Ludwig-Erhard-Allee/Carlo-Schmid-Straße.

Wie im Juni berichtet, will sich die Bundesregierung mit Bonn um den neuen Standort dieser europäischen Wetterbehörde bewerben , die Frist endet am 30. September dieses Jahres. Auch Österreich hat Interesse bekundet. Das EZMW hat seinen Sitz noch in Großbritannien, sucht aber nach dem Brexit einen neuen Standort.

Aus den Verwaltungsunterlagen geht hervor, dass die Wetterbehörde „als Bedingung eine alleinige Nutzung eines Gebäudes formuliert hat“. Sollte die Bewerbung erfolgreich verlaufen, würde das zu errichtende Hochhaus „voraussichtlich niedriger ausfallen“. Die Rede ist von 60 Metern für zunächst 320 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es gebe vonseiten des Bundes keine Pläne für den Bau von Wohnungen. Derzeit existiert dort eine Grünfläche mit Baum- und Gehölzbestand mit Biotopstrukturen. Umwelt- und Artenschutzprüfungen werden folgen. Die Leiterin des Bonner Planungsamts, Petra Denny, sagte im Ausschuss: „Sollte die Bewerbung nicht erfolgreich sein, können wir das Verfahren jederzeit anhalten und neu überlegen.“ Als grundlegendes Planungsziel an diesem Stadtort nennt die Verwaltung den Bau einer Kindertagesstätte. Das hurtige Vorangehen in der Sache begründet die Verwaltung auch mit der notwendigen Planungssicherheit für die Behörde.

Wie Andrea Schulte aus dem Bonner Presseamt am Donnerstag mitteilte, solle das Hochhaus so bald wie möglich stehen: „Deswegen hat die Stadt damit begonnen, Planungsrecht zu schaffen. Sollte Bonn den Zuschlag – voraussichtlich im Dezember 2020 – erhalten, ist der Beginn der Umzüge nach Bonn für die Jahre 2021 bis 2023 vorgesehen. Bis zur Fertigstellung des Hochhauses wird der Bund im Rahmen der Bewerbung eine Zwischenunterbringung in Bonn anbieten, an der zurzeit noch gearbeitet wird.“ Die zuständigen Bundesministerien des Inneren und für Verkehr und digitale Infrastruktur ließen Detailfragen zu voraussichtlichen Kosten und möglichen Mitwettbewerbern am Donnerstag unbeantwortet.