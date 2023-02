Am Busbahnhof : Stadt Bonn hat bunten Zebrastreifen eingeweiht

In Manier der Beatles schreiten hier (v.l.) Thomas Feldmeyer, Andreas Schmich, Carsten Sperling, Jochen Reeh-Schall und Katja Dörner über den neuen Zebrastreifen. Der FDP-Bezirksverordnete Elmar Conrads-Hassel stieß etwas später hinzu. Foto: Philipp Königs

Bonn Nach langen Diskussionen ist es so weit: Die Stadt Bonn hat den bunten Zebrastreifen am Hauptbahnhof eingeweiht, der kein echter Zebrastreifen ist, und will damit ein Zeichen der Solidarität setzen.