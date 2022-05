Kunstwerke zu Preisen bis 150 Euro : Burg Art findet am Samstag in der Endenicher Burg statt

Konzerte, Tag der Artenvielfalt, Flohmarkt : Freizeit-Tipps für das Wochenende in Bonn und der Region Am Wochenende stehen wieder zahlreiche Veranstaltungen in Bonn und der Region an. Es locken unter anderem Kultur, Führungen und Flohmärkte. Hier gibt es Tipps für die Freizeitgestaltung.